Sassuolo Juve, la probabile formazione di Allegri: due ballottaggi per Max in vista della partita in programma sabato

Massimiliano Allegri studia le giuste mosse di formazione per la sua Juventus in vista della gara in programma domani col Sassuolo. Con l’infortunio di Alex Sandro è praticamente obbligato l’impiego di Gatti, mentre tengono banco i ballottaggi tra Weah e McKennie e quello tra Miretti e Fagioli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

The post Sassuolo-Juve, la probabile formazione di Allegri: due ballottaggi per Max appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG