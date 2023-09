Yildiz convocato dalla Turchia Montella prepara la mossa politica per ‘scippare’ il talento Juve alla Germania che per ora non l’ha considerato

Come spiega Tuttosport la nomina di Vincenzo Montella a nuovo ct della Turchia potrebbe interessare anche la Juventus. Kenan Yildiz, classe 2005 promosso nella prima squadra di Allegri, non è ancora stato convocato in Nazionale maggiore. Montella, avrà un occhio particolare per i giocatori turchi che giocano in Italia e potrebbe chiamare il talento bianconero già per i prossimi impegni.

Una mossa anche “politica“, perché come riferisce Tuttosport, Yildiz è nato in Germania ed è anche in possesso di passaporto tedesco: questo significa che ha la possibilità di scegliere tra due selezioni, non avendo ancora esordito con una Nazionale maggiore. Al momento, la nazionale tedesca non ha mostrato grande interesse nei suoi confronti. In attesa di capire cosa deciderà di fare Nagelsmann…

