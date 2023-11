Calciomercato Juve: Marotta in pressing su Giuntoli, guerra anche per Zielinski che a giugno può liberarsi a zero

Sia la Juventus sia l’Inter hanno messo gli occhi su Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli. Nerazzurri e bianconeri tornano a sfidarsi sia in campionato, per la lotta scudetto, che per il calciomercato. Gli uomini mercato delle due squadre lavorano ad alcuni obiettivi comuni per il centrocampo, come la mezzala polacca del Napoli, ma anche Lazar Samardzic.

Già da gennaio Giuntoli e Marotta potrebbe cominciare a duellare per Zielinski, qualora la situazione del rinnovo di contratto tra il polacco e il Napoli non dovesse sbloccarsi. Il profilo di Piotr corrisponde perfettamente alle esigenze dell’Inter, che con i colpi a parametro zero continua a mantenere altissima la sua competitività: Mkhitaryan e Thuram sono gli ultimi due esempi e Zielo avrebbe lo stesso impatto per qualità, temperamento, esperienza e voglia di vincere. L’ingaggio non sarebbe un problema, come non lo è per la Juve, dove ritroverebbe Giuntoli. Certo, Zielinski è legatissimo a Napoli e ai napoletani, quindi servirà un gran lavoro diplomatico. Di sicuro, però, se va a scadenza, Inter e Juve saranno in prima fila: per anticipare l’altra e assicurarsi un pezzo da novanta».

