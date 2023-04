Calciomercato Juve: Milinkovic-Savic ha deciso. Succederà in estate, ecco cosa ha scelto il centrocampista della Lazio

La decisione è stata presa, e molto probabilmente non cambierà. Sergej Milinkovic-Savic non rinnoverà con la Lazio e aspetterà l’estate per valutare offerte. Sarà l’estate del bivio essendo in scadenza nel 2024. Lotito, in cuor suo, non ha perso la speranza di convincerlo a firmare magari un contratto con clausola d’uscita. Non solo per tenerlo, anche per avere più potere contrattuale. Niente da fare.

Sono falliti i tentativi con Kezman e anche certi approcci velati con il giocatore. Il serbo, obiettivo del calciomercato Juve, chiuderà il campionato con la Lazio per poi valutare al meglio le proposte sul piatto.

