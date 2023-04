Ricorso FIGC respinto: ecco come ha reagito la Juventus dopo la decisione del Consiglio di Stato. I dettagli

In mattinata è stato pubblicato l’esito del ricorso presentato dalla FIGC al Consiglio di Stato per le Carte Covisoc, richieste dai legali di Paratici e Cherubini e già visionate anche dalla Juventus. Improcedibile il ricorso presentato dalla Federazione, decretata dalla cessazione della materia del contendere. Inalterati i principi giuridici della sentenza del Tar, per il quale era corretta la decisione di passare dalla giustizia sportiva alla giustifica amministrativa e sconfitta per la FIGC.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, in attesa delle motivazioni della sentenza, le parti sembrano entrambe parzialmente soddisfatte. Per la Federazione il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato anche perché il documento in questione è già stato consegnato e comunque sottolinea la mancata conferma della decisione del Tar che avrebbe messo a serio rischio l’autonomia della giustizia sportiva. Sul fronte bianconero la decisione viene vista come molto utile anche in vista dell’udienza del 19 aprile davanti al Collegio di garanzia del Coni, che deciderà appunto sui 15 punti di penalizzazione. Al di là del contenuto della carta (in cui la Juve non veniva mai citata), la sentenza del Consiglio di Stato non va contro quella del Tar e dunque i bianconeri potrebbero far valere il loro mancato diritto ad avere in mano tutti gli elementi per costruire la propria difesa.

The post Ricorso FIGC respinto: ecco come ha reagito la Juventus appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG