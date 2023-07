Calciomercato Juve: non solo Bonucci, un altro giocatore messo fuori rosa. Anche lui non rientra nel progetto tecnico di Allegri

Sono diversi i giocatori della Juventus che non rientrano più nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri: ha fatto rumore la decisione presa dall’allenatore bianconero su Leonardo Bonucci.

Non rientra nei piani anche Weston McKennie, di rientro dall’esperienza in prestito al Leeds. Per lo statunitense, che si allenerà a parte alla Continassa, si cerca una nuova sistemazione sul mercato.

