Calciomercato Juve, l’Arabia Saudita rilancia per Massimiliano Allegri: triennale a trenta milioni a stagione

In Arabia Saudita si continua a lavorare per portare Massimiliano Allegri all’Al-Hilal. Per lui è pronto un contratto triennale a 30 milioni annui. Ovvero, 90 milioni in totale, secondo quanto riportato da Gazzetta.it.

La prima proposta, rifiutata da Max, era di 60 milioni complessivi in tre anni. Ora è arrivato il rilancio. Allegri, di fronte a questa maxi offerta, traballerà?

