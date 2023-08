Calciomercato Juve: Pellegrini ‘aiuta’ il club per il nuovo acquisto? Cosa succede nell’operazione che riguarda i bianconeri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luca Pellegrini potrebbe ‘aiutare’ il calciomercato Juve per quanto riguarda l’operazione Jean-Clair Todibo.

Il Nizza, infatti, chiede 30 milioni di euro per il difensore francese, cifra che la Juventus non vuole chiaramente spendere. Per questo motivo, l’eventuale passaggio di Pellegrini nel club di Ligue 1 aiuterebbe anche nell’operazione per il nuovo acquisto.

