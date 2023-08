Juve Primavera, UFFICIALE la cessione di Umberto Morleo. Ecco dove giocherà l’ex capitano dell’Under 17

Il Trapani ha ufficializzato l’arrivo di Umberto Morleo. Il club siciliano, che milita in Serie D, ha firmato l’esterno sinistro classe 2005 dalla Juve Primavera.

L’ex capitano della Juventus Under 17, lo scorso anno in prestito al Chisola, giocherà in prestito a Trapani.

