Ihattaren, il presidente del Samsunspor: «Così è saltato l’affare». Le dichiarazioni sull’ex Juventus

Yuksel Yildirim, presidente del Samsunspor, ha parlato dell’affare saltato con l’ex Juve Ihattaren. Ecco le sue dichiarazioni.

IHATTAREN – «Avevamo concordato col giocatore uno stipendio basso per due mesi e che sarebbe stato pagato a gettone fino alla fine della prima metà di stagione, questo perché è un giocatore evidentemente non in forma. Aveva accettato. È entrato in scena il suocero (nonché agente del giocatore, ndr) che voleva metterci all’angolo, chiedendo uno stipendio mensile e una cifra alta in caso di eventuale rivendita. Sapete che gli ho detto? Sei un giocatore problematico, perché dovrei darti dei soldi se poi non giochi? Così è saltato l’affare, il manager non ha accettato e se n’è andato. È stata tutta una questione di soldi».

