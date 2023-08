Calciomercato Juve, perso Kessie: Giuntoli tira fuori il nome a sorpresa per il centrocampo bianconero. Di chi si tratta

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Al Ahli sarebbe vicina all’ingaggio di Frack Kessie, obiettivo ormai sempre più difficile per il calciomercato Juve. In Spagna si parla di una offerta da 15-20 milioni per il Barcellona e 20 milioni all’anno per il giocatore.

Molto di più di quanto messo sul piatto dalla Signora, che aveva un’intesa di massima con i blaugrana sulla base di un prestito con diritto-obbligo di riscatto. La Juventus da giorni era in pressing su Kessie per convincerlo a prendere in considerazione un ritorno in Italia, ma alla fine gli arabi hanno messo la freccia. La fumata bianca, salvo sorprese, sembra imminente.

In entrata tornano allora le voci su Thomas Partey (Arsenal), ma occhio ad Habib Diarra, 19enne mediano rivelazione dello Strasburgo. Il giocatore piace parecchio al d.t. Cristiano Giuntoli e al d.s. Giovanni Manna: qualche contatto c’è già stato.

