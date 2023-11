Calciomercato Juve, non solo Phillips nel mirino: adesso Giuntoli guarda con molto interesse alle occasioni in Premier

E’ una Juventus sempre attenta alle possibili occasioni che il calciomercato potrebbe presentare nei prossimi mesi. I bianconeri, come ormai noto, sono in cerca di un rinforzo per puntellare il centrocampo, attualmente in sottonumero dopo gli stop forzati di Fagioli e Pogba. Sta scalando posizioni e riscuotendo sempre più consensi il nome di Kalvin Phillips, punto fermo del reparto mediano della Nazionale inglese ma nome di secondo piano all’interno della rosa del Manchester City, che se ne libererebbe volentieri nonostante le lodi di Guardiola verso il 27enne. L’ex Leeds rimane un profilo da tenere d’occhio, specialmente se si dovesse aprire l’ipotesi di un prestito, così come per Pierre-Emile Hojbjerg. Il danese e Postecoglu non si sono ancora “presi” e per 30 milioni di euro l’affare si potrebbe chiudere subito. Ma da Torino, di acquisti a titolo definitivo fatti sul momento non ne vogliono sentir parlare.

Altra occasione importante potrebbe essere Jadon Sancho, che centrocampista non è ma che, vista la giovane età, avrebbe ancora molto da dire al calcio europeo. La rottura con il Manchester United è ormai totale e i Red Devils sono disposti a lasciarlo andare già in inverno. Anche qui, il discorso, è sempre il solito: se dovesse arrivare l’ok al prestito (con una mano sull’ingaggio magari), la pista potrebbe scaldarsi da un momento all’altro. Capitolo parametri zero, un mercato che intriga sempre per i vantaggi che comporta un acquisto a costo ridotto. Sul taccuino c’è il nome del difensore classe 1997 Lloyd Kelly, che vedrà scadere il suo contratto con il Bournemouth nell’estate del 2024. La sfida a Milan, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, secondo gli ultimi rumors che circolano in questi giorni, potrebbe davvero partire da un momento all’altro.

