L’innesto difensivo non rientra nei piani del Barcellona: il Milan ne approfitta e sfrutta l’occasione per fare un’offerta al club blaugrana

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri inizia lentamente a prendere forma, gettando le basi per un progetto tecnico più solido e maturo. Dopo una stagione deludente sotto diversi aspetti – la mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna – la dirigenza rossonera ha deciso di affidarsi all’esperienza e alla pragmatica visione tattica del tecnico livornese, tornato a Milanello con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Tra le prime indicazioni fornite da Allegri figura la necessità di rinforzare la difesa con un profilo di comprovata affidabilità ed esperienza internazionale. Un profilo in grado non solo di offrire un contributo immediato sul piano delle prestazioni, ma anche capace di portare stabilità al reparto arretrato del tecnico toscano.

Il Milan punta su Christensen: offerta presentata al Barcellona

Dopo l’arrivo di Luka Modric, che ha segnato una chiara inversione di tendenza rispetto al recente passato, la dirigenza rossonera è pronta a piazzare un altro colpo d’esperienza: nel mirino è finito Andreas Christensen, centrale danese attualmente in forza al Barcellona, colpo di mercato puntato anche dall’Inter di Marotta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, i rossoneri hanno presentato un’offerta formale da 8 milioni di euro per il cartellino del classe 1996, reduce da una stagione condizionata da continui problemi fisici, tra cui fastidi al tendine d’Achille e infortuni muscolari. Una cifra che potrebbe risultare bassa rispetto al valore di mercato, ma comunque gradita al club blaugrana, che aveva acquistato il giocatore a parametro zero dal Chelsea nel 2022, consentendogli di mettere a bilancio una plusvalenza.

Il Barça, alle prese con la necessità di alleggerire il monte ingaggi e sfoltire la rosa, ha già comunicato a Christensen che non rientra nei piani tecnici dell’allenatore Hansi Flick. Il suo stipendio da circa 9 milioni di euro lordi annui pesa non poco sulle casse catalane e la possibilità di generare una plusvalenza netta convince la dirigenza, con il direttore sportivo Deco pronto a dare il via libera alla cessione.

Nonostante gli acciacchi fisici, l’esperienza in Champions League e in campo internazionale di Christensen, potrebbe rappresentare un valore di affidabilità sul rettangolo di gioco importante, anche in ottica di un ritorno competitivo immediato del Milan, dopo una stagione insoddisfacente.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti per limare gli ultimi dettagli. Se non ci saranno sorprese, Christensen potrebbe diventare il secondo rinforzo di peso dell’estate rossonera.