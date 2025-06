Colpo a sorpresa dell’Inter: un intreccio di mercato potrebbe aprire la strada al clamoroso ritorno di un bomber in Serie A

Il ciclo di Ciro Immobile al Beşiktaş sembra essere giunto rapidamente alla conclusione, nonostante una stagione tutto sommato positiva sul piano personale. Con 19 gol realizzati complessivamente, di cui 2 in Europa League, l’attaccante di Torre Annunziata ha confermato una certa continuità realizzativa, ma dopo appena un anno in Turchia pare pronto a fare ritorno in Serie A.

L’agente del bomber ex biancoceleste è al lavoro da giorni con il Beşiktaş per ottenere il via libera alla cessione del suo assistito, nonostante l’attaccante di Torre Annunziata abbia ancora un anno di contratto con il club turco.

L’obiettivo dell’agente Alessandro Moggi è quello di favorire la cessione, a patto che avvenga in tempi brevi, per evitare che l’attaccante debba presentarsi in Turchia sia per il raduno del 1° luglio sia per il successivo ritiro precampionato. L’intenzione è quella di avviare concretamente l’operazione di separazione già all’inizio della prossima settimana.

Il gradimento con il Bologna è reciproco, e l’affare potrebbe concretizzarsi in tempi brevi, anche per assecondare le esigenze familiari del calciatore di tornare in patria. Volontà che porta con sé la necessità da parte dei turchi di trovare il sostituto. Il Beşiktaş si sta muovendo sul mercato per cercare un’alternativa all’altezza, fattore che denota l’apertura da parte dei turchi alla cessione del numero 17. Secondo le ultime indiscrezioni, un attaccante dell’Inter sarebbe finito nel mirino del club turco.

Immobile torna in Serie A, l’intreccio con Taremi fa sognare l’Inter

Il Beşiktaş ha messo nel mirino l’attaccante iraniano nerazzurro: Mehdi Taremi. L’iraniano, ancora bloccato nel suo paese a causa della guerra scoppiata in Iran e impossibilitato a raggiungere la squadra di Chivu per il Mondiale per Club, è approdato all’Inter da svincolato e sembra a fine ciclo con il club di Marotta. Dopo Bonny, la dirigenza della Madonnina è alla ricerca di una nuova punta da impiegare come alter ego della coppia titolare formata da Lautaro e Thuram, ipotesi che potrebbe concretizzarsi solo con l’uscita di Taremi.

Negli ultimi giorni sono arrivati interessamenti da parte di diverse squadre per l’attaccante di Bushehr. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non solo il Beşiktaş, ma anche due squadre della Premier League avrebbero messo gli occhi sul numero 99 nerazzurro: il Nottingham Forest e il Fulham.

L’addio di Immobile al Beşiktaş, e l’interesse del club turco per Taremi potrebbe permettere un intreccio di mercato sorprendente: l’attaccante iraniano, desideroso di trovare maggiore continuità in campo, sarebbe disposto a trasferirsi in Turchia per raccogliere l’eredità dell’attaccante italiano al Beşiktaş. Dal canto suo, Immobile è impaziente di fare ritorno in Serie A, dove punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista, anche nella Nazionale italiana guidata dal nuovo ct Rino Gattuso.