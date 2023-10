Calciomercato Juve: possibile colpo a sorpresa dal Manchester City. Spunta l’idea per rinforzare il centrocampo a gennaio

Come svelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport tra le idee di calciomercato Juve per gennaio ne è spuntata una suggestiva: il centrocampista del Manchester City e della Nazionale inglese Kalvin Phillips.

Il suo club, dove non trova spazio da ormai più di una stagione, vorrebbe sistemarlo in prestito lontano dalla Premier League e dalle rivali di Champions. Per ora la Juve è, appunto, una suggestione.

