Taibi: «L’assenza di Danilo nella Juve pesa meno di quella di Maignan nel Milan». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Massimo Taibi, ex portiere, ha parlato a TV PLAY delle assenze di Maignan e Danilo in Milan e Juventus in occasione del confronto diretto di domenica.

Le sue parole«Sono due assenze importanti, ma poi ovviamente il portiere dà input a tutta la difesa, è leader. Danilo è un giocatore importante ma può essere sostituito, il portiere è più difficile, perché trasmette tanto, per il Milan non avere Maignan lo vedo più complicato»

