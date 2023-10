Inter, Dimarco: «Lukaku? Eravamo amici, ci sono rimasto male». Le parole dell’esterno nerazzurro sull’ex compagno

Federico Dimarco ha parlato dell’addio di Lukaku all’Inter su Rai 2.

PAROLE – «Cos’ho pensato quando Lukaku ha intercettato la palla sulla riga in Champions? Te lo dico dopo, qui non si può dire. Lukaku era un amico? Sì. È successo quello che si è scritto dappertutto. Io ci sono rimasto male personalmente, più sul personale perché avevo fatto tutto l’anno con lui, eravamo amici. Poi non voglio entrare nel merito e non voglio dire niente perché gioca in un’altra squadra. Carichi per la Roma Certo, per tutte le partite».

The post Inter, Dimarco: «Lukaku? Eravamo amici, ci sono rimasto male» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG