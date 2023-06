Calciomercato Juve: Sarri vuole strapparlo ai bianconeri! Sta facendo sul serio per il giocatore che piace anche alla Vecchia Signora

La Lazio sta lavorando per arrivare alla conferma di Luca Pellegrini ma se non si dovesse trovare un accordo con la Juve Sarri ha già in mente il possibile sostituto.

Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli, potrebbe prepotentemente tornare di moda. Il calciatore è seguito anche dal calciomercato Juve.

