Milinkovic Savic Juve, la rivelazione di Igli Tare, ormai ex DS della Lazio, sul centrocampista serbo. Svelato il retroscena

Il calciomercato Lazio ruoterà inevitabilmente intorno al futuro di Milinkovic-Savic, per cui si parla di un accordo tra lo stesso giocatore e la Juventus per il suo passaggio in bianconero.

«Avevo detto a Lotito di cederlo» è stata la rivelazione al Messaggero da parte di Igli Tare sul serbo, il cui futuro resta sempre più nebuloso visto il contratto con scadenza 2024.

