Juve, dopo la fine della stagione è arrivato il rompete le righe: Pogba a Miami, gli altri in vacanza. Ecco chi c’è ora al JTC

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per la Juventus è arrivato il rompete le righe dopo la fine della stagione. Gran parte della rosa è in vacanza (tranne chi impegnato con la Nazionale per la Nations League), mentre Pogba ha scelto Miami per la riabilitazione. Il francese sarà comunque tra i primi a tornare per il ritiro.

Chi è rimasto allora alla Continassa Al momento soltanto Fagioli e De Sciglio, entrambi alle prese con i rispettivi percorsi di riabilitazione per recuperare dagli infortuni.

