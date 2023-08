Dario Canovi si è espresso sul calciomercato della Juventus, menzionando quello che ritiene essere l’acquisto finora migliore

Ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi apre una parentesi sulla Juventus e il calciomercato, per poi proiettare il club alla prossima corsa allo scudetto.

L’operatore parla così dei movimenti di casa bianconera:

CANOVI JUVE- «È un mercato in piena evoluzione, l’incognita Vlahovic e quindi Lukaku può cambiare gli equilibri, ma credo che al momento la priorità del club sia quello di concludere qualche cessione dato che la casella delle partenze è ancora piena e sotto questo aspetto credo che si vedrà la bravura di Giuntoli, il vero acquisto top fatto dai bianconeri. È chiaro però che l’obiettivo sarà anche quello di non indebolire troppo la rosa dato che la Juve gioca ogni anno per vincere. Soltanto quando si arriverà alle ultime battute di questa sessione si potrà valutare quanto fatto dalla società. La distanza dal Napoli? Credo che il prossimo campionato sarà molto combattuto, Inter e Milan saranno le principali antagoniste dei campioni in carico ma anche la Juve potrà dire la sua»

