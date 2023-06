Calciomercato Juve, niente Marsiglia per Bonucci: i francesi sono alle prese con la ricerca di un tecnico e non sono interessati al difensore

Come riferito da Fabrizio Romano, sono state già smentite le voci che darebbero il Marsiglia interessato al capitano della Juve, Leonardo Bonucci.

L’attenzione dell’OM è al momento rivolta sulla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Tudor, con la scelta dei giocatori che viene solo in secondo momento. In ogni caso il capitano dei bianconeri non rappresenterebbe un obiettivo per il club francese.

