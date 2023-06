Il giornalista Michele Criscitiello ha esposto una serie di riflessioni sull’operato del club nerazzurro sul mercato.

Michele Criscitiello a Sportitalia ha detto la sua su ciò che deve fare l’Inter sul mercato. “Il paradosso è proprio l’Inter. La proprietà meno forte con la dirigenza più organizzata. Potrebbe non essere un paradosso, starete pensando, ma una dirigenza competente deve potersi appoggiare su una proprietà forte”.

Steven Zhang Javier Zanetti

“L’Inter deve fare meno ma quello che deve fare non può sbagliarlo. Ci sono punti cruciali. Onana deve andare via solo per tanti soldi. Su Lukaku va fatto un pensiero serio e un attaccante importante serve tantissimo a Simone Inzaghi. Oltre a due difensori e un centrocampista. Vicario (forse), Frattesi, la mentalità italiana dell’Inter ci piace ed è un segnale di maturità”

L’articolo Criscitiello: “L’Inter è un paradosso, ha la dirigenza più organizzata con la proprietà meno forte” proviene da Notizie Inter.

