Calciomercato Juve: spunta un nome dal Brasile per rinforzare le fasce. L’indiscrezione sui movimenti del club bianconero

Come riferiscono fonti brasiliane, il calciomercato Juve si starebbe contendendo insieme a Real Madrid e Arsenal il terzino sinistro Ayrton Lucas, classe ’97 in forza al Flamengo.

Bianconeri che osservano il calciatore, ma le concorrenza appare nettamente in vantaggio, in virtù del prezzo del cartellino (25 milioni di euro) che sembrerebbe fuori portata per la Vecchia Signora.

