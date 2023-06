Chiesa Juve: secca smentita dalla Germania! Novità sul suo futuro, con le voci che continuano ad insistere su una sua partenza

Federico Chiesa continua ad essere avvolto da voci di calciomercato che lo vedrebbero tra i possibili ‘sacrificati’ della Juventus in vista dell’estate.

Tra le squadre a cui è stato accostato c’è anche il Bayern Monaco ma, secondo il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, l’esterno classe ’97 non è un obiettivo dei bavaresi. La dirigenza del club tedesco non vuole iscriversi alla corsa per l’ex Fiorentina.

