Calciomercato Juve, ci sarebbe una clausola per il rinnovo automatico dopo un certo numero di presenze nel contratto di Alex Sandro

Come riferisce Tuttosport, il destino di Alex Sandro sembra dover essere lontano dalla Juve. Con un contratto in scadenza a giugno e la volontà di provare nuove esperienze, il brasiliano potrebbe salutare il bianconero a fine stagione. Nel suo contratto però esiste una clausola che gli permetterebbe di rinnovare per un altro anno.

Come accadde un anno fa per Cuadrado, al raggiungimento di un certo numero di presenze l’ex Porto potrebbe ritrovarsi ancora legato al club.

