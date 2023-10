Nel corso dell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha dispensato anche qualche consiglio al calciomercato Juve.

Le sue parole: «Io ho un debole per Koopmeiners: centrocampista solido, duttile e che segna in diversi modi. E’ perfetto per Gasperini, ma lo sarebbe anche per Allegri. Adesso sento parlare di Hojbjerg per la Juve: il danese per la mediana o Berardi per l’attacco sarebbero rinforzi da scudetto».

