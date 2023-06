Calciomercato Juve: un club tenta il sorpasso sull’Inter per Frattesi. Nerazzurri in vantaggio per il centrocampista ma…

Il Milan tenta il sorpasso sull’Inter per Davide Frattesi, per il quale ora è defilato il calciomercato Juve.

La società rossonera ha in mente di organizzare un incontro con il Sassuolo per discutere del futuro di Frattesi. Il club milanese avrebbe così l’opportunità di portarsi in vantaggio rispetto alle concorrenti, ammesso che l’Inter non chiuda prima. Lo riporta Sky Sport.

