Calciomercato Juve: un top club europeo pronto ad anticipare tutti per Zirkzee. L’attaccante del Bologna fa gola anche fuori dall’Italia

Voetbalzone analizza il momento no del Manchester United, nel quale è coinvolto anche Rasmus Højlund. Il bomber è stato acquistato dall’Atalanta per 75 milioni di euro la scorsa estate, ma il danese non ha ancora convinto all’Old Trafford.

Dall’Olanda scrivono: Ten Hag è alla ricerca di un nuovo attaccante per allentare la pressione su Højlund e che sta pensando di provare a portare in Inghilterra uno dei giocatori che più sta stupendo in Europa: Zirkzee. L’assalto all’olandese del Bologna verrebbe fatto subito, già nel mercato di gennaio. Il giocatore nelle ultime settimane è stato accostato anche al calciomercato Juve.

