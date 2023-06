Calciomercato Juventus: Manna sfida il Milan per il colpo sulla fascia. Ecco i dettagli sui movimenti dei bianconeri

Secondo quanto riferito da La Stampa, non ci sono solo Milan, Inter e Atalanta sulle tracce di Wilfried Singo, esterno classe 2000 in uscita dal Torino. Anche il calciomercato Juventus non molla la presa sul giocatore.

Per lasciarlo partire Urbano Cairo chiede 10 milioni di euro: contratto in scadenza nel 2024, per la Juventus è un’alternativa a Castagne.

