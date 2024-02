Il giornalista ha consigliato ai bianconeri di prendere esempio dal club bergamasco per quanto riguarda la strategia di mercato

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato durante la trasmissione “Tutti convocati” per intervenire sul discorso relativo alla sostenibilità economica.

JUVENTUS – «Ci saranno altri club italiani che dovranno cercare la sostenibilità e il player trading nei prossimi anni, non solo l’Atalanta. Per intenderci, la Juventus ha 10 giovani che venderà – non tutti magari – come fa la Dea da annI»

