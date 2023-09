Calciomercato, nuovo rilancio dell’Al-Itthiad al Liverpool per Mohammed Salah: pronti 250 milioni per i Reds

L’Al-Itthiad non molla la presa per Mohammed Salah. Secondo quanto riportato da vari giornali inglesi, i sauditi stanno preparando una nuova, più ricca offerta per il Liverpool da 250 milioni.

Per l’egiziano invece è pronto un ricco triennale da oltre 100 milioni. La risposta di Salah dovrebbe arrivare per domani, 6 gennaio.

