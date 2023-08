Calciomercato Lazio, manca ancora l’ok definitivo di Claudio Lotito: non c’è il via libera alla cessione del giocatore

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, per Maximiano all’Almeria non c’è ancora il via libera. La Lazio chiede 10 milioni di euro per cedere il portiere e presto ci saranno nuovi contatti tra le parti.

Si prosegue con il club biancoceleste che vuole trovare l’accordo per la cessione del giocatore.

