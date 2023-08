Il giornalista Gianni Visnadi sottolinea come al momento nessun club italiano sia completo.

Gianni Visnadi su Il Giornale parlando di mercato si pone un importante quesito sull’Inter. “Da sabato si fa sul serio, eppure oggi quasi nessuno è pronto. Non è solo questione di condizione, che a Ferragosto sarebbe normale. È proprio questione di sostanza, di uomini che ancora mancano“.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

[…] “Se Osimhen firma e resta, il Napoli forse è l’unica davvero a posto, pur con le incognite Garcia e Natan al posto delle certezze Spalletti e Kim, ma qui ormai non c’è rimedio. Prendiamo l’Inter: se non vince lo scudetto, anzi probabilmente se non sarà già in fuga a metà stagione, Inzaghi ripasserà sui carboni ardenti che tanto ha frequentato l’anno scorso, prima di Istanbul. Eppure gli hanno smontato la squadra, dato due portieri l’altro giorno (per scoprire presto che magari il secondo è meglio del primo) e ancora manca il centravanti. Perché dovrebbe essere obbligato a vincere?“.

L’articolo Visnadi: “Ora si fa sul serio ma nessuno è pronto, ad Inzaghi hanno smontato la squadra, perché è obbligato a vincere?” proviene da Notizie Inter.

