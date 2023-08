Robin Gosens si appresta a salutare l’Inter: domani l’esterno tedesco firmerà con l’Union Berlino

Come rende noto l’esperto di mercato Fabrizio Romano via Twitter, Robin Gosens è in dirittura d’arrivo all’Union Berlin.

Fatta per l’arrivo dall’Inter, con l’esterno che domani si sottoporrà alle visite con il suo nuovo club prima della firma.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG