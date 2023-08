Ufficiale il trasferimento di Lucas Beltran alla Fiorentina: in passato era stato accostato anche al Milan. Ecco l’annuncio

In passato era stato un obiettivo del Milan, adesso Lucas Beltran arriva in Italia ma non vestirà la maglia rossonera: ufficiale il suo trasferimento alla Fiorentina. Di seguito il comunicato della Viola.

IL COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran dal C.A. River Plate.

Beltran, nato a Cordoba (Argentina) il 29 marzo 2001, è cresciuto nelle giovanili del River Plate e, con la Prima Squadra del Club di Buenos Aires, ha realizzato 22 gol in 78 presenze tra Coppa Libertadores, Campionato Argentino e Coppa d’Argentina. Il nuovo calciatore viola si è legato al Club Viola con un contratto fino al 30 giugno 2028.

