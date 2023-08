Zaniolo Aston Villa, a un passo l’affare con il Galatasaray: mancano ormai solo gli ultimi dettagli da sistemare

Nicolò Zaniolo sarà presto un nuovo giocatore dell’Aston Villa secondo Alfredo Pedullà, che riporta i dettagli di questa operazione.

Gli inglesi pagheranno il cartellino del giocatore 4 milioni di euro per il prestito oneroso, più altri 20 per il riscatto, con 7 di bonus aggiuntivi. Mancano ormai solo gli ultimi dettagli da limare prima del via libera.

