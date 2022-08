Calciomercato Lazio: Reguilon per completare la rosa di Sarri. Può arrivare anche senza la partenza di Hysaj

La Lazio non considera chiuso il proprio mercato estivo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe regalare a Sarri un terzino sinistro come più volte espressamente richiesto dal tecnico.

Nel mirino c’è Reguilon del Tottenham, calciatore fuori dai piani tecnici di Conte e che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto con ingaggio pagato in gran parte dagli inglesi (il terzino percepisce 3.6 milioni di euro netti). Servirebbe l’uscita di Hysaj per evitare un evidente sovraffollamento ma la novità è che la Lazio potrebbe affondare il colpo anche senza uscite.

L’articolo Calciomercato Lazio: Reguilon per completare la rosa di Sarri proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG