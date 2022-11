Calciomercato Lecce, i giallorossi su Sebastiano Esposito, pronta la proposta di un prestito biennale all’Inter

Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Italia dopo aver concluso in anticipo la sua avventura all’Anderlecht. Per l’attaccante classe 2002 si tratta soltanto di scegliere la prossima destinazione e occhio al Lecce che ha una grande stima della punta.

Il club pugliese vorrebbe prenderlo in prestito biennale, quindi fino al 30 giugno 2024. Come riporta Alfredo Pedullà, è una soluzione che andrebbe bene all’Inter per il semplice motivo che Sebastiano avrebbe la possibilità di dimostrare il suo valore senza concentrare il tutto in pochi mesi.

