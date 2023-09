Calciomercato Lecce, Nikola Krstovic con tre gol nelle prime tre giornate è già finito nel mirino dei top club: Inter e Milan compresi

Fin dal suo arrivo al Lecce Nikola Krstovic è stato un oggetto di interesse in Serie A. Visti i precedenti c’era grande curiosità sulla scelta di Corvino di pescare di nuovo nel mercato balcanico. Con l’ottimo avvio dei giallorossi arrivano le prime conferme, con tre gol in tre partite e con le conferme sono arrivate anche le sirene di mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti sull’attaccante montenegrino ci sarebbe l’interesse di molti club, sia all’estero che in Italia, con le due milanesi in prima linea.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG