Calciomercato Milan: N’Dicka ancora raggiungibile, c’è il tesoretto. Contatti in corso con l’Eintracht

Secondo Sport1 il Milan sarebbe ancora sulla tracce di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte.

Per la testata tedesca i rossoneri sarebbero disposti a pagare ben 15 milioni di euro pur di mettere le mani sul giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023. I contatti tra le parti proseguono in maniera proficua.

