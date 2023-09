Calciomercato Milan 2023: in un anno è cambiato tutto! Il dato sull’ultima campagna acquisti dei rossoneri è impressionante

Interessante l’approfondimento proposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport sull’ultima campagna acquisti del Milan. È cambiato tutto rispetto a un anno fa, e un dato più degli altri lo evidenzia.

I nuovi arrivati nelle prime sei giornate hanno giocato complessivamente 2058 minuti. L’anno scorso invece i nuovi acquisti erano scesi in campo per 562 minuti in totale.

