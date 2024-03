Ancora una volta il Bayern Monaco potrebbe mettersi d’intralcio per gli obiettivi del calciomercato Milan. Le ultime

Il calciomercato Milan continua a muoversi per il futuro. In tal senso il Bayern Monaco, oltre che per Zirkzee potrebbe mettersi d’intralcio per un altro nome accostato ai rossoneri.

Come riportato da la Bild si tratterebbe Martín Zubimendi. Classe 1999, pilastro della Real Sociedad. Il club spagnolo è legato al club da un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria fissata in circa 60 milioni.

The post Calciomercato Milan: ancora il Bayern sulla strada, conteso il centrocampista ai rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG