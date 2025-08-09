La telenovela Ademola Lookman è destinata a chiudersi nel peggiore dei modi, per l’Inter e per il giocatore stesso. I nerazzurri lo mollano e Marotta è già pronto ad attuare un piano da 50 milioni.

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembrava ormai prossima alla chiusura. Dopo settimane di contatti, offerte e rilanci, il club nerazzurro si era avvicinato sensibilmente alla richiesta dei bergamaschi, trovando anche l’apertura del giocatore. Ma il tempo, nel calciomercato, gioca spesso contro. E nel frattempo, ecco spuntare una nuova, insidiosa pretendente: l’Arsenal. I Gunners hanno messo gli occhi sul talento nigeriano per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il profilo di Lookman, capace di muoversi su tutto il fronte d’attacco, piace particolarmente a Mikel Arteta, che lo considera complementare a Viktor Gyökeres. Secondo la stampa inglese, i londinesi sarebbero pronti a un’offerta da 50 milioni di euro, cifra che soddisferebbe pienamente le richieste dell’Atalanta.

Intanto, la situazione in casa bergamasca si fa sempre più tesa. Lookman non si allena con la squadra da quattro giorni consecutivi, senza fornire spiegazioni ufficiali. Un comportamento che ha portato la società a prendere in considerazione provvedimenti disciplinari, anche se per ora tutto resta congelato in attesa dell’evoluzione della situazione. La sensazione è che il braccio di ferro tra le parti sia ormai agli sgoccioli. Il giocatore vuole solo l’Inter, ma la Dea valuta anche proposte dall’estero e non ha intenzione di concedere sconti. Il silenzio di Marotta, volato a New York per impegni istituzionali, pesa. La distanza tra domanda e offerta resta, e ora il rischio di veder sfumare definitivamente il colpo è più concreto che mai.

Inter, Biasin ha le idee chiare: “Con quei soldi prendi Leoni”

Se l’affare Lookman dovesse clamorosamente saltare, ipotesi ormai non tanto remota, l’Inter avrebbe comunque un piano di riserva. A ipotizzarlo è Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di QSVS, che ha illustrato lo scenario alternativo nel caso l’Atalanta decidesse di tirarsi definitivamente indietro. Credo che alla fine l’operazione si farà – ha spiegato il giornalista – ma se quei 50 milioni non li investi per Lookman, perché a un certo punto l’Atalanta dice no e l’operazione crolla, può essere che tu prenda quel malloppo lì, vai a prendere Leoni e con quello che ti avanza prendi la quinta punta con quelle caratteristiche.

Secondo questa linea, 40 milioni verrebbero subito dirottati su Giovanni Leoni, il classe 2006 del Parma che l’Inter segue da mesi e per cui i ducali non fanno sconti. I restanti 10 milioni sarebbero usati per acquistare un attaccante di complemento, probabilmente giovane e dal profilo sostenibile. Un’alternativa molto diversa da Lookman, certo, ma che eviterebbe all’Inter di ripetere quanto accaduto l’anno scorso con Mehdi Taremi, impiegato poco, ormai avanti con l’età e difficilmente rivendibile. In attesa di sviluppi concreti, a Viale della Liberazione si valuta ogni mossa con attenzione. Se il nigeriano dovesse restare a Bergamo, o andare altrove, il mercato dell’Inter non potrà rimanere fermo.