Calciomercato Milan, Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Aouar: rossoneri ancora in corsa

Houssem Aouar resta nel mirino del calciomercato Milan. Come riferisce Relevo, e in particolare Matteo Moretto, nonostante gli ultimi aggiornamenti che vedevano il francese ad un passo dalla Roma, i rossoneri restano pienamente in corsa.

Il calciatore non ha ancora firmato nulla con nessuna squadra e continua a dialogare anche con Maldini e con l’Eintracht Francoforte tramite il fratello-agente. Il Diavolo è pronto ad accelerare.

