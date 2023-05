Calciomercato Milan, è arrivato l’annuncio del presidente del Lens su Lois Openda, attaccante in orbita rossonera per l’estate

Come riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il presidente del Lens, Oughourlian, ha detto la sua sul futuro di Openda, obiettivo del calciomercato Milan:

Se un grande club verrà per uno dei nostri, saremo preparati. In certi casi, non c’è molto che possiamo fare

