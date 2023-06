Clamoroso Milan: l’incontro tra Maldini e Cardinale di oggi porta ad un incredibile ribaltone societario, lasciano Maldini e Massara. Ora il mercato…

Clamoroso Milan: l’incontro tra Maldini e Cardinale di oggi porta ad un incredibile ribaltone societario, lasciano Maldini e Massara. Ora rischia di essere compromesso il mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sono stati annulati gli appuntamenti con gli agenti tra cui quello di Loftus Cheek e messe in stand by le altre operazioni gia impostate come quella di Kamada e Arnautovic

The post Calciomercato Milan, attenzione al mercato: cosa succede adesso appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG