Calciomercato Milan, si attende con fiducia la risposta di Thuram nel fine settimana: in caso di fumata nera tutto su Scamacca

Il calciomercato Milan è pronto a decollare. Come riferito da calciomercato.com infatti, e in particolare da Daniele Longo, il club rossonero attende con fiducia una risposta nel fine settimana da Marcus Thuram a parametro zero.

In caso di fumata nera Moncada e Furlani virerebbero con forza su Scamacca, individuato come il principale piano B: l’operazione è possibile in prestito.

The post Calciomercato Milan, attesa per Thuram: individuato il piano B appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG