Thomas, ex attaccante del Milan Femminile, ha parlato come nuovo acquisto della Juventus Women: le sue dichiarazioni

Lindsey Thomas, nuova attaccante della Juventus Women ed ex Milan Femminile, è stata intervistata da Juventus TV.

SENSAZIONI – Sono molto felice, vedo una società molto organizzata e precisa, con un complesso importante per il femminile e il settore giovanile. Mi arriva una sensazione di professionalità molto alta.

ARRIVO ALLA JUVE – Dopo aver fatto quattro anni in Italia sono cresciuto tantissimo e sono approdata anche in Nazionale. Arrivo in un momento importante con un’età importante per fare qualcosa di più grande di quello che ho già fatto. È un momento ottimo per entrambe le parti.

CRESCITA E AMBIZIONI – Voglio continuare a crescere e trovare la regolarità al top che mi è sfuggita da quando sono in Italia. Cerco regolarità nelle prestazione e trofei in questa società che ne ha già tanti. Spero di poterne aggiungere altri per crescere insieme, lo farò con determinazione e piacere.

CARATTERISTICHE – Quando si sente parlare di Thomas in Italia si pensa alla giocatrice veloce. È vero, ma mi piace giocare, essere dominante sul campo, giocare l’uno contro uno. È vorrei diventare più cinica davanti alla porta. Sono veloce, mi piace giocare e devo imparare ad essere più cinica.

MODELLI DI RIFERIMENTO – Guardavo molto Le Sommer in Francia, ora Diani, Cascarino che ho visto e conosciuto. Hanno caratteristiche importanti. Ho conosciuto anche Asllani, questo tipo di giocatrici le ho guardate nelle grandi competizioni europee o durante i Mondiali, cercando di prendere spunto e di arricchire le mie caratteristiche.

