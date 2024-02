Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee! Due club sulle tracce dell’attaccante del Bologna: ecco chi lo vuole

Non è più un segreto che il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione sia Joshua Zirkzee. L’olandese ha stregato i rossoneri soprattutto in quest’ultima stagione da favola che sta vivendo con la maglia del Bologna. Sulle tracce dell’attaccante, però, non ci sono solo i rossoneri.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira su X, anche Arsenal e Manchester United starebbero monitorando la situazione relativa al classe 2001. Inoltre il Bayern Monaco potrebbe decidere di esercitare l’opzione per il riacquisto, pagando la clausola da 40 milioni di euro.

The post Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee! Due club sulle sue tracce appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG